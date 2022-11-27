Зустріч команд, які не пропустили на старті, але європейці ще й забили Канаді той 1 нещасний гол. Матч, як і онлайн-трансляція Бельгія – Марокко на "Футбол 24", стартував о 15:00. Торган Азар став одним із 3 гравців, яких Роберто Мартінес поміняв після ігрового фіаско проти Канади, яку дивом вдалося обіграти на старті. Саме брат капітана "червоних дияволів" створив перший супермомент. На 5 хвилині вивів Батшуаї розрізним пасом сам на сам з Муніром, який в останню мить замінив на воротах Буну (воротар Севільї ще під час виконання гімнів стояв у стартовому складі). Голкіпер, який грає за Аль-Вехда у чемпіонаті Саудівської Аравії, потягнув. Безліч подач зі стандартів і не тільки. Саїс з партнерами знімають більшість м'ячів. Доволі примітивний футбол Бельгії триває.

Унікальний випадок на чемпіонатах світу – кіпер Марокко заспівав гімн, але на поле не вийшов

Хто, як не Зієш. Вінгер Челсі завдає першого удару Марокко на 21 хвилині – над поперечиною. Провал крайків європейців. Меньє не дотягнувся до м'яча, Кастань програв Хакімі верхову дуель. Амалла бахнув з льоту. Над прицілом ще працювати і працювати. Показали повтор, як Куртуа у своєму воротарському безсоромним фінтом прибав Ен-Несірі. Ефектно партнер Луніна всадив форварда Севільї на п'яту точку. Дві схожі атаки правим флангом від обох збірних. Спочатку Еден Азар розігнав атаку і кинув у розріз на Меньє, але продовження захисник Борусії Д не знайшов. А ось Хакімі випередив опонента і пробив. Знову надто сильно, надто високо.

Зієш на 45+2 забив зі штрафного, виконавши ідеальний удар/подачу на правому фланзі. Ось тільки біда в тому, що Саїс заліз у положення поза грою. І хоча центрбек, відомий за виступами в АПЛ, м'яча не торкався, він явно заважав зреагувати Куртуа. Ромен ще й у стійку дуже боляче врізався – подвійний фейл. Бельгія зі своїх 70% володіння витиснула аж 6 ударів на 0,95 xG. По суті всі її реальні моменти завершилися після 17 хвилини. Марокко перебігав фаворита на 2 кілометри, але в атаці може похвалитися ще меншим: 3 удари, 0,13 очікуваного гола, вся надія на ривки Хакімі та геній Зієша.

Ель-Несірі класно обігрується і робить ривок у серце штрафного, де видніється діра. Але партнери більше люблять покатати вату, аніж віддати своєчасний гострий пас. У підсумку Зієш здалеку розім'яв Куртуа. Еден Азар розхитав захисника і пробив. Ще один пристойний порятунок від Муніра. Буфал теж накручує захисників на фланзі й викручує в дальній, але мінімальний промах заважає відкрити рахунок. Жодна з команд не може зламати оборону суперника. Важко доходять у фінальну третину, не вистачає темпу.

Коста-Ріка сенсаційно обіграла Японію на ЧС-2022 – шокуюча помилка "самураїв" та 1 фатальний удар у площину

Бельгія взагалі виглядає командою пенсіонерів, а на заміну ще й виходить 35-річний Мертенс. Інертний Де Брюйне, посередній Еден Азар, Батшуаї відрізаний від команди. Вінгбек, які мали б загострювати, нічим не перевершують навіть не зовсім готових Мазрауї з Хакімі, які могли пропустити цей матч через травму. Де Брюйне поліз на кількох суперників - добився лише 17 втрати м'яча за свої 65 хвилин на полі. Мертенс метрів з 25 пробив, не дуже впевнений сейв запасного голкіпера Марокко. Якби Муніра частіше навантажували, могло б щось вийти. Але коли в тебе половина ударів з меж штрафного в активі опорника Онана (2 з 4), важко вимагати більшого, ніж занудні 0:0.

Сабірі замінив Хакімі на 67 хвилині, а вже на 73-й повторив гол Зієша з флангу, тепер уже лівого. Саїс і цього разу ледь не зробив усе, аби скасували через офсайд, обійшлося. І знову не надто впевнено зіграв Куртуа. Ну, ідентичний ж момент до скасованого гола, де висновки?! Вертонген після стандарту не влучає. А це вже просто ДОДОМУ. Якщо ви, перехвалені зірки з Бельгії, робите комусь послугу, ми цілком обійдемося без такої збірної на ЧС-2022. Божевільна атака з класним виносом голкіпера у фінальну третину поля, підіграшем Вітселя чужим, який використав Зієш, щоб віддати гольовий пас. Абухляль, ще один джокер, без проблем прошив Куртуа.

Марокко набирає 4 очки, у Бельгії залишаються 3 пункти, плюс найгірша різниця голів. Відтак переможець матчу Хорватія – Канада посуне "червоних" дияволів на 3 місце. Гра, в якій цифри очікуваних голів є великим обманом. Бельгії десь накинули 1,22, а Марокко дали лише 0,5. Насправді ж чинні бронзові призери Мундіалю продемонстрували абсолютну безпорадність. Якщо не рахувати момент Батшуаї, який рідко забиває з першого разу, і кілька стандартів, не створили геть нічого.

#BEL 0-2 #MAR

xG: 1.22 - 0.50



Another clean sheet for Morocco, who are now in a good position to reach the round of 16. pic.twitter.com/NXJtYx6ZqY — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) November 27, 2022

Після перерви на полі лише одна команда. Якщо твої лідери креативу створюють за матч аж 2 моменти, чекай біди. Еден Азар ніби вже завершив з великим футболом і сам не розуміє, що він робить у цій команді, ще й з капітанською пов'язкою. Де Брюйне, в якого хоч якийсь заряд батарейок ще був кілька днів тому, сьогодні зіграв у режимі матчів легенд пенсійного віку. Марокко хоча б знову продемонструвало ідеальну ігрову дисципліну, динаміку і бажання перемогти. Перебігали, перебажали, перетворили. А команда Мартінеса, таке враження, чекала, поки перемога сама впаде їй яблуком Ньютона на голову. Якщо Канада ще відверто пробачила, хоча могла й громити бельгійців, то марокканці використали свої моменти і рідкісну невпевненість Куртуа максимально зібрано.

ЧС-2022: аналітики визначили п'ять найімовірніших пар фіналів Мундіалю