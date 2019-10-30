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Якщо Ахметов скаже "Все, дякую, ти не підходиш", то я без питань встану і піду, – Палкін

15:47 282 Читать на русском
Якщо Ахметов скаже "Все, дякую, ти не підходиш", то я без питань встану і піду, – Палкін
Сергій Палкін / Фото ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про свої стосунки з президентом клубу Рінатом Ахметовим.

"У мене контракту немає. В деяких компаніях вони є, в деяких – ні. У нас трудове законодавство України досить гнучке. Тебе беруть на роботу в організацію і цього досить. А можна мати контракт.

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Але мені здається, що у нас з президентом досить відкриті стосунки, побудовані на довірі, тому я знаю, що він хоче від мене, а він розуміє, чого від мене чекати. Тому нам немає сенсу щось прописувати, легалізувати. Якщо завтра він набере і скаже: "Все, дякую, ти не підходиш", я без всяких питань встану і піду. У нас досить прості стосунки", – підсумував Палкін у інтерв'ю каналу Футбол.

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Нагадаємо, Рінат Ахметов став президентом Шахтаря у 1996 році. З тих пір "гірники" 12 разів перемагали у чемпіонаті України, а також здобували Кубок УЄФА (сезон 2008/09).

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Теги
Сергій Палкін Рінат Ахметов Шахтар Шахтар
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