Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України

Динамо прийме Шахтар в рамках 1/8 фіналу Кубка України-2019/20. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо – Шахтар

30 жовтня 2019, початок о 19:30. Київ, стадіон НСК Олімпійський

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)

Пряма трансляція на телеканалі "2+2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Динамо – Шахтар: прогноз на матч Кубка України

На календарі лише жовтень, а вітчизняні гранди зійдуться віч-на-віч уже втретє. Щоправда, вперше у нинішньому сезоні на тренерському містку Динамо Шахтарю протистоятиме Олексій Михайличенко. Попередні два поєдинки завершилися дзеркально – в активі кожного колективу по перемозі з рахунком 2:1. Наприкінці липня команда тоді ще Олександра Хацкевича здобула перемогу у матчі за Суперкубок України. Вже за два тижні Луїш Каштру взяв реванш, а білоруський фахівець провів свій передостанній поєдинок на чолі київського клубу.

Ігор Суркіс, призначаючи Олексія Михайличенка, говорив, що у нового тренера не буде часу для адаптації – потрібно відразу показувати змістовну гру та результат. Складно стверджувати, що новий тренерський штаб впорався з цим завданням. У чемпіонаті Динамо відстає від Шахтаря вже на 10 пунктів, у Лізі Європи не змогло обіграти Лугано та Копенгаген. Наразі у Михайличенка ще є той рівень довіри, який дозволяє працювати спокійно. Однак потенційний виліт з Кубка фактично означатиме, що кияни знову залишаться без трофеїв. Та й нічия проти кризових Карпат в останньому матчі УПЛ змушує задуматись, чи справді Динамо почало грати краще.

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Напередодні Шахтар вперше втратив очки у нинішньому розіграші чемпіонату України – нічию на ОСК Металіст відстояла Олександрія. Посеред тижня "гірники" також поділили очки з загребським Динамо в Лізі чемпіонів. До цього востаннє донеччани не могли перемогти у двох офіційних матчах поспіль ще в лютому, коли вилетіли від Айнтрахта в 1/16 Ліги Європи. Луїш Каштру постійно наголошує, що ціль його команди – досягти найвищого результату в усіх змаганнях. Очевидно, португалець розуміє, що перемога над Динамо значно спростить йому шлях до Кубка України. Поки що роботу фахівця можна оцінити позитивно: донеччани впевнено лідирують в УПЛ, мають непогані шанси на вихід у плей-офф ЛЧ та вважаються фаворитами кубкового матчу з Динамо.

Кадрова ситуація

Динамо досі змушене обходитися без Дениса Бойка, який розпочинав сезон у статусі основного воротаря. Голкіперу видалили міжхребцеву грижу – його реабілітація триватиме протягом шести тижнів. Також у лазареті перебуває Микита Бурда. Є надія, що зможе зіграти Тамаш Кадар, але, швидше за все, в центрі захисту знову з'явиться пара Шабанов-Попов. Стан Віталія Буяльського тренерський штаб буде оцінювати безпосередньо в день матчу, але на його позиції можуть зіграти Шепелєв та Кадірі. Загалом Олексій Михайличенко може розраховувати на всіх гравців, які були доступними останнім часом, тому кардинальних змін у складі киян очікувати не варто.

У Шахтарі в основу повинен повернутися Микола Матвієнко. Матч проти Динамо може стати сьомим поспіль, у якому Луїш Каштру виставить нове поєднання центрбеків. У поєдинку проти Олександрії отримав вилучення Алан Патрік, тому в парі з Тарасом Степаненком найбільше шансів зіграти має Віктор Коваленко. В атаці все більш-менш прогнозовано – всі найсильніші виконавці готові до поєдинку. Питання виникають лише щодо правого флангу захисту. Схоже, Додо вже виграв конкуренцію у Сергія Болбата, але українець теж має шанс опинитися в стартовому протоколі.

Цікаві факти та цифри

Динамо та Шахтар проведуть 16-й очний матч в рамках Кубка України. Наразі перевага на боці "гірників". Вони перемагали "біло-синіх" 9 разів, 4 рази матчі завершувались перемогою Динамо, двічі фіксувалась нічия, після чого пробивались пенальті.

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В минулому сезоні кияни та "гірники" зустрічались на стадії чвертьфіналу. Основний та додатковий час закінчився нічиєю 1:1. В серії пенальті переміг Шахтар. Ще одна серія пробивалась у фіналі 2015-го, тоді перемогло Динамо.

Десять разів суперники зустрічались у фіналі турніру і здобули по п’ять перемог. Вдруге Класичне буде зігране на стадії 1/8 фіналу – в 2011-му Шахтар переміг Динамо в Києві з рахунком 3:2 (двічі команди перетиналися в 1/4, по разу – в 1/16 та 1/2).

Динамо зазнало однієї з найбільших поразок від Шахтаря саме в Кубку. В 2012-му на стадії 1/16 "помаранчево-чорні" розгромили команду Юрія Сьоміна з рахунком 4:1. Після того матчу замість російського фахівця команду очолив Олег Блохін.

Олексій Михайличенко на чолі Динамо провів з Шахтарем дев'ять зустрічей – 3 перемоги 2 нічиї та 4 поразки. Востаннє Михайличенко грав проти "гірників" аж у липні 2004-го в Києві, зазнавши поразки з рахунком 0:2.

Шахтар виграв останні чотири розіграші Кубка України. Безпрограшна серія "гірників" в рамках турніру триває 15 матчів поспіль. Востаннє донецьку команду перемагала Ворскла у чвертьфіналі 2016-го року, але за сумою двох матчів пройшов далі саме Шахтар.

Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Кубка України

Попри статус гостей Шахтар вважається беззаперечним фаворитом цього поєдинку. Фахівці букмекерської контори Марафон перемогу "гірників" в основний час оцінюють коефіцієнтом 2.03. На звитягу киян та нічию ставки приймають з однаковим коефіцієнтом – 3.58. Вихід Динамо у наступну стадію змагань, не залежно від результату регламентованих 90-а хвилин гри, оцінюють у 2.45, а донеччан – у 1.56.

Орієнтовні склади команд

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шепелєв, Вербіч, Де Пена – Бєсєдін

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Коваленко, Степаненко – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Останні поєдинки між Динамо і Шахтарем демонструють, що спрогнозувати їхній результат з огляду на форму команд та результати, практично неможливо. "Гірники" вже традиційно підходять до цього протистояння у статусы фаворитів, але особливість Класичного полягає саме у тому, що поняття фаворита тут дуже умовне.

Для Динамо Кубок – це чи не останній реальний шанс поборотися за трофей у нинішньому сезоні. Кияни добре знають, як грати проти Шахтаря. Вони вже неодноразово це доводили. Загребське Динамо продемонструвало, наскільки вразлива команда Луїша Каштру до високого пресингу. Інше питання, чи здатні кияни скопіювати манеру гри своїх хорватських одноклубників. Проблеми в захисті обох команд натякають, що голкіперам буде складно залишити свої ворота "сухими". Водночас долю поєдинку на користь Шахтаря може вирішити більш високий клас гравців нападу. Проте Динамо також здатне проявити характер.

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