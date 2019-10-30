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Если Ахметов скажет "Все, спасибо, ты не подходишь", то я без вопросов встану и уйду, – Палкин

15:49 53 Читати українською
Если Ахметов скажет "Все, спасибо, ты не подходишь", то я без вопросов встану и уйду, – Палкин
Сергей Палкин / Фото ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о своих отношениях с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

"У меня контракта нет. В некоторых компаниях они есть, в некоторых – нет. У нас трудовое законодательство Украины достаточно гибкое. Тебя берут на работу в организацию и этого достаточно. А можно иметь контракт.

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Но мне кажется, что у нас с президентом достаточно открытые отношения, построенные на доверии, поэтому я знаю, что он хочет от меня, а он понимает, чего от меня ждать. Поэтому нам нет смысла что-то прописывать, легализовать. Если завтра он наберет и скажет: "Все, спасибо, ты не подходишь", я без всяких вопросов встану и уйду. У нас достаточно простые отношения", – подытожил Палкин в интервью каналу Футбол.

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Напомним, Ринат Ахметов стал президентом Шахтера в 1996 году. С тех пор "горняки" 12 раз побеждали в чемпионате Украины, а также завоевывали Кубок УЕФА (сезон 2008/09).

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