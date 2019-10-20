Копенгаген перед матчем з Динамо переміг Есб'єрг – українець відзначився красивим голом

В матчі 13-го туру чемпіонату Данії Копенгаген без проблем обіграв Есб'єрг. У складі гостей гол престижу забив Юрій Яковенко.

Чемпіонат Данії, 13 тур

Копенгаген – Есб'єрг – 3:1

Голи: Сантос, 21, 64, Сотіріу, 86 – Яковенко, 90

Копенгаген вдома спокійно переміг Есб'єрг в 13-му турі першості Данії. На дубль Сантоса та гол Сотіріу забитим м'ячем відповів Юрій Яковенко, який вийшов на заміну. Українець красивим ударом допоміг своїй команді уникнути розгрому.

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Ці 3 очки дозволили Копенгагену наблизитись до Мітьюлланда на відстань 1 пункту, але поточний лідер чемпіонату має гру в запасі.

Нагадаємо, вже 24 жовтня Копенгаген зіграє з Динамо в Лізі Європи. Матч на НСК Олімпійський розпочнеться о 22:00. Обидві команди набрали по 4 очки та очолюють групу B.

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