Київська Оболонь повністю провалила початок сезону у Першій лізі. У перших п'яти поєдинках підопічні Валерія Іващенка зазнали трьох поразок і, як наслідок, посідають у турнірній таблиці передостанню сходинку. Окрім того, "пивовари" на ранній стадії вилетіли з Кубка України. І це команда, яка минулого сезону до останнього претендувала на вихід в еліту.

Верес оголосив про підписання Поворознюка – відомий YouTube-блогер гратиме у Першій лізі

За повідомленнями ЗМІ президент Оболоні Олександр Слободян поставив головному тренеру ульмиматум – у разі поразки від Миколаєва останній може пакувати свої речі. Київський клуб, в результаті, не зміг втримати перемогу у цьому матчі, розписавши з "корабелами" нічию.

Як наслідок, Слободян після матчу провів з тренерським штабом серйозну розмову на підвищених тонах і відправив Іващенка у відставку, повідомляє "Футбол NEWS".

"Чому суцільний брак? Я цього зрозуміти не можу. Я вже мовчу, що ніякої картини гри немає. Чим далі, тим бачу... Я розчарований. Тому будемо змінювати ситуацію. І першого, і другого тренера, на жаль, ми не маємо морального права тримати. Другий не допомагає, а перший.... Я бачу, що команда вийшла на матч не налаштованою. Потрібно вносити корективи, розумні корективи, підказувати гравцям по ходу матчу", – сказав Слободян.

До слова, вакантне місце в Оболоні пророкують екс-наставнику молодіжної збірної України Павлу Яковенку, відомому по роботі з юнацькими та молодіжною збірними України.

Перша ліга: Волинь та Металіст 1925 поділили очки, Чорноморець вигриз перемогу над Кременем і став одноосібним лідером