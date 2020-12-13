Юрій Яковенко пофеєрив у поєдинку 15-го туру другого дивізіону Данії. Читайте звіт на Футбол 24.

Другий дивізіон Данії, 15-й тур

Хельсінгер – Есб'єрг – 1:2

Голи: Чергорд, 90+4 – Конбой, 39, Яковенко, 80

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Гості відкрили рахунок ще до перерви, а в другому таймі український форвард Юрій Яковенко подвоїв перевагу Есб'єрг. За кілька секунд до фінального свистка гравці Хельсінгера відквитали один м'яч, але на розподіл очок це не вплинуло.

Есб'єрг закріпився на другій сходинці турнірної таблиці, поступаючись лідеру Віборгу лише за додатковими показниками.

Нагадаємо, у минулому сезоні Яковенко провів за Есб'єрг у внутрішньому чемпіонаті 25 матчів, в яких відзначився 7-ма голами.

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