Второй дивизион Дании, 15-й тур

Хельсингер – Эсбьерг – 1:2

Голы: Чергорд, 90+4 – Конбой, 39, Яковенко, 80

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Гости открыли счет еще до перерыва, а во втором тайме украинский форвард Юрий Яковенко удвоил преимущество Эсбьерг. За несколько секунд до финального свистка игроки Хельсингера отыграли один мяч, но на распределение очков это не повлияло.

Эсбьерг закрепился на второй строчке турнирной таблицы, уступая лидеру Виборгу только по дополнительным показателям.

Напомним, в прошлом сезоне Яковенко провел за Эсбьерг во внутреннем чемпионате 25 матчей, в которых отметился 7-ю голами.

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