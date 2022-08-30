"Якось Роналду підняв руку на партнера": ексгравець Ювентуса звинуватив португальця у погромах роздягальні туринців
Колишній півзахисник Юве Массімо Мауро, який грав за туринців протягом 1985-1989 років, поділився думками щодо гри Кріштіану Роналду.
"Не порівнюйте його з Марадоною. Дієго користувався популярністю серед усіх своїх товаришів по команді, водночас Роналду громив роздягальню.
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Якось Кріштіану Роналду підняв руку на партнера у роздягальні Ювентуса, Федеріко К'єза має набратися сміливості й сказати про це. З цієї причини Пірло не випустив Роналду на поле у своєму останньому матчі на чолі Юве.
Роналду поїхав у Турин, щоб виграти Лігу чемпіонів, і єдине, чого він не досягнув, – це перемога в Лізі чемпіонів. Він вийшов лише до чвертьфіналу та до 1/8", – цитує Мауро TuttoJuve з посиланням на етер Italia Uno.
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