"Не порівнюйте його з Марадоною. Дієго користувався популярністю серед усіх своїх товаришів по команді, водночас Роналду громив роздягальню.

Роналду став "скалкою в дупі" для роздягальні МЮ – більшість партнерів сподіваються на продаж зірки

Якось Кріштіану Роналду підняв руку на партнера у роздягальні Ювентуса, Федеріко К'єза має набратися сміливості й сказати про це. З цієї причини Пірло не випустив Роналду на поле у своєму останньому матчі на чолі Юве.

Роналду поїхав у Турин, щоб виграти Лігу чемпіонів, і єдине, чого він не досягнув, – це перемога в Лізі чемпіонів. Він вийшов лише до чвертьфіналу та до 1/8", – цитує Мауро TuttoJuve з посиланням на етер Italia Uno.

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