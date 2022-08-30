"Не сравнивайте его с Марадоной. Диего пользовался популярностью среди всех своих товарищей по команде, в то же время Роналду громил раздевалку.

Роналду стал "занозой в заднице" для раздевалки МЮ – большинство партнеров надеются на продажу звезды

Как-то Криштиану Роналду поднял руку на партнера в раздевалке Ювентуса, Федерико Кьеза должна набраться смелости и сказать об этом. По этой причине Пирло не выпустил Роналду на поле в своем последнем матче во главе с Юве.

Роналду уехал в Турин, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и единственное, чего он не достиг, – это победа в Лиге чемпионов. Он вышел только в четвертьфинал и в 1/8", – цитирует Мауро TuttoJuve со ссылкой на эфир Italia Uno.