"Коли я зрозумів, що в Ухані все серйозно? Мій товариш зі Львова живе там 4 роки, одружився на китаянці. Одного дня він сказав: "Будь обережний, закрили ринок, де продавалися продукти тваринництва. Зараз там проводять біологічні дослідження. Щось погане відбувається, тому носи маску". Я не міг уникати скупчення людей, тому що працював у школі з дітьми.

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Спочатку люди просто намагалися відсторонитися від цієї проблеми, щось на зразок – живемо далі, нічого не відбувається. Але 24 січня закрили все місто. Ні приїхати, ні виїхати. Ти повинен сидіти вдома. Купив продукти чи ні – нікого не хвилює. Далі з метою обмеження пересування людям почали забивати дошками двері. Особливо це стосувалося іноземців. Пригадую, як одного разу не зміг відкрити двері, мене заблокували. У нас в месенджері була група – "Українці в Ухані". Там ми обмінювалися інформацією, ділилися проблемами. У такі моменти ти не відчуваєш себе самотнім, розумієш, що десь поруч є твій земляк.

Блокада тривала близько 4-х місяців. Пізніше я скачав спеціальну програму на телефон з QR-кодом. Якщо хтось у твоєму будинку захворів, то ти не міг вийти. Якщо поруч немає нікого інфікованого – виходиш з під'їзду і скануєш QR-код. Підходиш до блокпосту і знову скануєш. Вранці їв вівсянку, в обід – одне яблуко. Намагався багато спати, так тривало майже 2 місяці. Коли не знав, чим зайнятися – просто віджимався. Тоді 50 віджимань зробити – як руки помити, елементарно.

Як тільки виник шанс на повернення, я одразу записався. Але в аеропорту у мене зафіксували температуру 37,2°C і відправили у лікарню. Там я провів два тижні і чимало витратив на лікування. Жодного разу я не отримав позитивного результату. Хоча у лікарні в мене діагностували пневмонію. Мені багато допомагали працівники посольства, навіть простим спілкуванням. Після лікарні мене відправили у готель на двотижневу ізоляцію. Далі я мав провести два тижні у квартирі. Зрештою військовим літаком мені вдалось повернутися на батьківщину. Це було страшенно проблематично та дорого", – розповів Сілецький в інтерв'ю офіційному сайту Карпат.

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