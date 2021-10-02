"Когда я понял, что в Ухане все серьезно? Мой товарищ со Львова живет там 4 года, женился на китаянке. В один из дней он сказал:" Будь осторожен, закрыли рынок, где продавались продукты животноводства. Сейчас там проводят биологические исследования. Что-то плохое происходит, поэтому носи маску". Я не мог избегать скопления людей, потому что работал в школе с детьми.

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Сначала люди просто пытались отстраниться от этой проблемы, что-то вроде – живем дальше, ничего не происходит. Но 24 января закрыли весь город. Ни приехать, ни уехать. Ты должен сидеть дома. Купил продукты или нет – никого не волнует. Дальше с целью ограничения передвижения людей начали забивать досками двери. Особенно это касалось иностранцев. Вспоминаю, как однажды не смог открыть дверь, меня заблокировали. У нас в мессенджере была группа – "Украинцы в Ухане". Там мы обменивались информацией, делились проблемами. В такие моменты ты не чувствуешь себя одиноким, понимаешь, что где-то рядом есть твой земляк.

Блокада продолжалась около 4-х месяцев. Позже я скачал специальную программу на телефон с QR-кодом. Если кто-то в твоем доме заболел, то ты не мог выйти. Если рядом нет никого инфицированного – выходишь с подъезда и сканируешь его. Подходишь к блокпосту и снова сканируешь. Утром ел овсянку, в обед – одно яблоко. Старался много спать, так продолжалось почти 2 месяца. Когда не знал, чем заняться – просто отжимался. Тогда 50 отжиманий сделать – как руки помыть, элементарно.

Как только возник шанс на возвращение, я сразу записался. Но в аэропорту у меня зафиксировали температуру 37,2°C и отправили в больницу. Там я провел две недели и немало потратил на лечение. Ни разу не получил положительного результата. Хотя в больнице у меня диагностировали пневмонию. Мне много помогали работники посольства, даже простым общением. После больницы меня отправили в гостиницу на двухнедельную изоляцию. Далее я должен был провести две недели в квартире. В конце концов на военным самолете мне удалось вернуться на родину. Это было очень проблематично и дорого", – рассказал Силецкий в интервью официальному сайту Карпат.

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