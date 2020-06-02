toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Якось ми з Сьоміним добряче напились": екс-зірка Металіста – про співпрацю з колишнім тренером Динамо

11:50 373 Читать на русском
"Якось ми з Сьоміним добряче напились": екс-зірка Металіста – про співпрацю з колишнім тренером Динамо
Юрій Сьомін / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник московського Локомотива та харківського Металіста Мілан Обрадовіч пригадав досвід роботи з Юрієм Сьоміним у 2001-2003 роках.

"На зборах у нього ми бігали стільки, що гравці реально блювали. Сьомін дуже сильно матюкався, копав ногами сумки. Кричав так, що з рота бризки летіли.

"Київські вболівальники прийняли "москаля": Сьомін пояснив, чому відхід з Динамо став найболючішим у його кар'єрі

Ніколи не вибирав місце і час: кричав і в роздягальні, і на полі, і в коридорі перед виходом на поле, і в автобусі. Я потрапив до Сьоміна молодим, гордим, і тоді його методи мене шокували. Але, ставши тренером, я почав його розуміти. Він дуже емоційна людина і знає, що лише так може налаштувати команду на перемогу, на завоювання титулів.

Після чемпіонства 2002 року ми добряче напилися, і Юрій Сьомін відкрився мені з іншого боку. Раніше я не сидів з ним в кафешці. Я тренувався під його наглядом, потім працював в залі, обідав і їхав, але близько ми не спілкувалися. А тут він підсів до мене, ляснув по плечу, обійняв. Ми випили. Він запитав: Що ж ти не хочеш кожен матч грати так добре, як вмієш?". "А ви чому постійно верещите на мене?". Душевно поспілкувалися тоді", – цитує Обрадовіча Матч ТВ.

Нагадаємо, Мілан виступав під керівництвом Сьоміна у Локомотиві з 2001 по 2003 роки і у 2002-му завоював золоті медалі російської першості. У 2006 році перейшов у Металіст, за який провів 7 років.

Шахтар – Динамо: Україна дасть насолоду на Євро, або Відомий іспанець знайшов "ангела", кращого за Марлоса

blog_ava
П'ять гравців Барселони здали позитивний тест на коронавірус
09:34
3235
Теги
Динамо Динамо Металіст Металіст Локомотив Москва Локомотив Москва Юрій Сьомін Юрій Сьомін Мілан Обрадовіч Мілан Обрадовіч
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
7
хв
Україна
23:55
Північна Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук