"Якось ми з Сьоміним добряче напились": екс-зірка Металіста – про співпрацю з колишнім тренером Динамо

Екс-захисник московського Локомотива та харківського Металіста Мілан Обрадовіч пригадав досвід роботи з Юрієм Сьоміним у 2001-2003 роках.

"На зборах у нього ми бігали стільки, що гравці реально блювали. Сьомін дуже сильно матюкався, копав ногами сумки. Кричав так, що з рота бризки летіли.

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Ніколи не вибирав місце і час: кричав і в роздягальні, і на полі, і в коридорі перед виходом на поле, і в автобусі. Я потрапив до Сьоміна молодим, гордим, і тоді його методи мене шокували. Але, ставши тренером, я почав його розуміти. Він дуже емоційна людина і знає, що лише так може налаштувати команду на перемогу, на завоювання титулів.

Після чемпіонства 2002 року ми добряче напилися, і Юрій Сьомін відкрився мені з іншого боку. Раніше я не сидів з ним в кафешці. Я тренувався під його наглядом, потім працював в залі, обідав і їхав, але близько ми не спілкувалися. А тут він підсів до мене, ляснув по плечу, обійняв. Ми випили. Він запитав: Що ж ти не хочеш кожен матч грати так добре, як вмієш?". "А ви чому постійно верещите на мене?". Душевно поспілкувалися тоді", – цитує Обрадовіча Матч ТВ.

Нагадаємо, Мілан виступав під керівництвом Сьоміна у Локомотиві з 2001 по 2003 роки і у 2002-му завоював золоті медалі російської першості. У 2006 році перейшов у Металіст, за який провів 7 років.

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