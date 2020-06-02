"Как-то мы с Семиным сильно напились": экс-звезда Металлиста – о сотрудничестве с бывшим тренером Динамо

Экс-защитник московского Локомотива и харьковского Металлиста Милан Обрадович вспомнил опыт работы с Юрием Семиным в 2001-2003 годах.

"На сборах у него мы бегали столько, что игроки реально блевали. Семин очень сильно матерился, пинал ногами сумки. Кричал так, что изо рта брызги летели.

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Никогда не выбирал место и время: кричал и в раздевалке, и на поле, и в коридоре перед выходом на поле, и в автобусе. Я попал к Семину молодым, гордым, и тогда его методы меня шокировали. Но, став тренером, я начал его понимать. Он очень эмоциональный человек и знает, что только так может настроить команду на победу, на завоевание титулов.

После чемпионства 2002 года мы сильно напились, и Юрий Семин открылся мне с другой стороны. Раньше я не сидел с ним в кафешке. Я тренировался под его наблюдением, затем работал в зале, обедал и ехал, но близко мы не общались. А здесь он подсел ко мне, хлопнул по плечу, обнял. Мы выпили. Он спросил: "Что же ты не хочешь каждый матч играть так хорошо, как умеешь?". "А вы что постоянно орете на меня?". Душевно пообщались тогда", – цитирует Обрадовича Матч ТВ.

Напомним, Милан выступал под руководством Семина в Локомотиве с 2001 по 2003 годы и в 2002-м завоевал золотые медали российского первенства. В 2006 году перешел в Металлист, за который провел 7 лет.

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