"Київські вболівальники прийняли "москаля": Сьомін пояснив, чому відхід з Динамо став найболючішим у його кар'єрі

Колишній тренер Динамо Юрій Сьомін зізнався, що відхід з київського клубу в 2009 році був одним з найболючіших у його кар'єрі.

"Зі спортивної точки зору відхід з київського Динамо влітку 2009 року вийшов для мене надто складним морально. З одного боку, Наумов покликав мене в рідний клуб (Локомотив – прим.) – саме клуб, а не дім, тому що з дому не виганяють.

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З іншого, ми виграли чемпіонат України, дійшли до півфіналу Кубка УЄФА, вийшли в Лігу чемпіонів. У нас була суперкоманда, а київські вболівальники прийняли "москаля". Але я не скористався можливістю отримати задоволення від гімну Ліги чемпіонів і гри в ній, і це було неправильно", – поділився Сьомін в інтерв'ю Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, Юрій Сьомін двічі тренував київське Динамо – з 2007 по 2009 та з 2010 по 2012 роки.

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