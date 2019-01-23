"Який придурок, це просто божевілля", – Роналду був знищений у соцмережах за фото у літаку в день зникнення Сали

Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду був розкритикований громадськістю за фото у літаку, яке п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" виклав у день пошуків зниклого Еміліано Сали.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду виклав у соцмережах світлину, через яку португальця засудили чимало вболівальників та навіть деякі відомі у світі футболу люди. На світлині зображений Кріштіану, який перебуває у літаку, робить селфі та мило посміхається. Португалець супроводив фото веселими смайлами.

Це дуже обурило громадськість, адже саме в цей день стало відомо про зникнення літака, на борту якого перебував новачок Кардіффа Еміліано Сала. Нагадаємо, літак з аргентинським форвардом у понеділок ввечері вилетів з Нанта до Кардіффа, проте зник з радарів.

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Колишній нападник Барселони та збірної Англії Гарі Лінекер вважає недоречним подібний вчинок Роналду. "Це не найкращий день для такого твіта", – написав Лінекер у Twitter.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 січня 2019 р.

Чимало інших користувачів соцмереж також обурив цей пост. Такий висновок можна зробити з численних коментарів під фото.

"Неймовірний рівень егоїзму та бездушності".

Incredible levels of insensitivity and selfishness here. — Ben Spicer (@spicer81) 22 січня 2019 р.

"Він зробив це навмисно. Це просто неможливо..."

Il l’a fait exprès c’est pas possible.. — ????’? (@chemsayd) 22 січня 2019 р.

"Егоцентризм у найкращому прояві. Мені більшо нічого сказати. Сумно".

Egocentrism in all its splendor. Me and nothing else. Sad. — Alex (@applialex) 22 січня 2019 р.

"Не найкращий час для таких фото".

Not a good time to be posting pictures like this is it ? #PrayForSala — paul isherwood (@isherwoodp) 22 січня 2019 р.

"Який придурок, це просто божевілля".

Quel débile, c’est insensé — Pato (@pato7OM) 23 січня 2019 р.

"Це просто демонструє, що Роналду не уявляє, що коїться у світі, окрім його власного".

Just shows that Ronaldo has no idea what’s going on in the world, except his own. — Stewart Harris (@Stew_Harris) 23 січня 2019 р.

Чимало інших користувачів просто утримались від критики Роналду та закликають молитися за зниклого Салу.

Нагадаємо, вчора Роналду дізнався вирок суду у справі щодо ухилення від сплати податків. Форвард отримав багатомільйонний штраф та позбавлення волі, яке, щоправда, носить умовний характер.