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"Який придурок, це просто божевілля", – Роналду був знищений у соцмережах за фото у літаку в день зникнення Сали

13:05 4202 Читать на русском
"Який придурок, це просто божевілля", – Роналду був знищений у соцмережах за фото у літаку в день зникнення Сали
Кріштіану Роналду / фото: ФК Ювентус

Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду був розкритикований громадськістю за фото у літаку, яке п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" виклав у день пошуків зниклого Еміліано Сали.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду виклав у соцмережах світлину, через яку португальця засудили чимало вболівальників та навіть деякі відомі у світі футболу люди. На світлині зображений Кріштіану, який перебуває у літаку, робить селфі та мило посміхається. Португалець супроводив фото веселими смайлами.

Це дуже обурило громадськість, адже саме в цей день стало відомо про зникнення літака, на борту якого перебував новачок Кардіффа Еміліано Сала. Нагадаємо, літак з аргентинським форвардом у понеділок ввечері вилетів з Нанта до Кардіффа, проте зник з радарів.

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Колишній нападник Барселони та збірної Англії Гарі Лінекер вважає недоречним подібний вчинок Роналду. "Це не найкращий день для такого твіта", – написав Лінекер у Twitter.

Чимало інших користувачів соцмереж також обурив цей пост. Такий висновок можна зробити з численних коментарів під фото.

"Неймовірний рівень егоїзму та бездушності".

"Він зробив це навмисно. Це просто неможливо..."

"Егоцентризм у найкращому прояві. Мені більшо нічого сказати. Сумно".

"Не найкращий час для таких фото".

"Який придурок, це просто божевілля".

"Це просто демонструє, що Роналду не уявляє, що коїться у світі, окрім його власного".

Чимало інших користувачів просто утримались від критики Роналду та закликають молитися за зниклого Салу.

Нагадаємо, вчора Роналду дізнався вирок суду у справі щодо ухилення від сплати податків. Форвард отримав багатомільйонний штраф та позбавлення волі, яке, щоправда, носить умовний характер.

Теги
Еміліано Сала Еміліано Сала Статті Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Гарі Лінекер футбольні фанати
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