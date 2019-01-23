"Какой придурок, это просто безумие", – Роналду был уничтожен в соцсетях за фото в самолете в день исчезновения Салы

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду был раскритикован общественностью за фото в самолете, который пятикратный обладатель "Золотого мяча" выложил в день поисков пропавшего Эмилиано Салы.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду выложил в соцсетях фотографию, за которую португальца осудили немало болельщиков и даже некоторые известные в мире футбола люди. На фотографии изображен Криштиану, который находится в самолете, делает селфи и мило улыбается. Португалец сопровождал фото веселыми смайлами.

Это очень возмутило общественность, ведь именно в этот день стало известно об исчезновении самолета, на борту которого находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала. Напомним, самолет с аргентинским форвардом в понедельник вечером вылетел из Нанта в Кардифф, однако исчез с радаров.

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Бывший нападающий Барселоны и сборной Англии Гари Линекер считает неуместным данный поступок Роналду. "Это не лучший день для данного твита", – написал Линекер в Twitter.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 січня 2019 р.

Немало других пользователей соцсетей также возмутил данный пост. Данный вывод можно сделать из многочисленных комментариев под фото.

"Невероятный уровень эгоизма и бездушия".

Incredible levels of insensitivity and selfishness here. — Ben Spicer (@spicer81) 22 січня 2019 р.

"Он сделал это намеренно. Это просто невозможно..."

Il l’a fait exprès c’est pas possible.. — ????’? (@chemsayd) 22 січня 2019 р.

"Эгоцентризм в лучшем проявлении. Мне больше нечего сказать. Печально".

Egocentrism in all its splendor. Me and nothing else. Sad. — Alex (@applialex) 22 січня 2019 р.

"Не лучшее время для таких фото".

Not a good time to be posting pictures like this is it ? #PrayForSala — paul isherwood (@isherwoodp) 22 січня 2019 р.

"Какой придурок, это просто безумие".

Quel débile, c’est insensé — Pato (@pato7OM) 23 січня 2019 р.

"Это просто показывает, что Роналду не представляет, что происходит в мире, кроме его собственного".

Just shows that Ronaldo has no idea what’s going on in the world, except his own. — Stewart Harris (@Stew_Harris) 23 січня 2019 р.

Немало других пользователей просто воздержались от критики Роналду и призывают молиться за пропавшего Салу.

Напомним, вчера Роналду узнал приговор суда по делу об уклонении от уплаты налогов. Форвард получил многомиллионный штраф и лишение свободы, которое, правда, носит условный характер.