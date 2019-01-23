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"Какой придурок, это просто безумие", – Роналду был уничтожен в соцсетях за фото в самолете в день исчезновения Салы

23 января 13:05 1751 Читати українською
"Какой придурок, это просто безумие", – Роналду был уничтожен в соцсетях за фото в самолете в день исчезновения Салы
Криштиану Роналду / фото: ФК Ювентус

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду был раскритикован общественностью за фото в самолете, который пятикратный обладатель "Золотого мяча" выложил в день поисков пропавшего Эмилиано Салы.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду выложил в соцсетях фотографию, за которую португальца осудили немало болельщиков и даже некоторые известные в мире футбола люди. На фотографии изображен Криштиану, который находится в самолете, делает селфи и мило улыбается. Португалец сопровождал фото веселыми смайлами.

Это очень возмутило общественность, ведь именно в этот день стало известно об исчезновении самолета, на борту которого находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала. Напомним, самолет с аргентинским форвардом в понедельник вечером вылетел из Нанта в Кардифф, однако исчез с радаров.

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Бывший нападающий Барселоны и сборной Англии Гари Линекер считает неуместным данный поступок Роналду. "Это не лучший день для данного твита", – написал Линекер в Twitter.

Немало других пользователей соцсетей также возмутил данный пост. Данный вывод можно сделать из многочисленных комментариев под фото.

"Невероятный уровень эгоизма и бездушия".

"Он сделал это намеренно. Это просто невозможно..."

"Эгоцентризм в лучшем проявлении. Мне больше нечего сказать. Печально".

"Не лучшее время для таких фото".

"Какой придурок, это просто безумие".

"Это просто показывает, что Роналду не представляет, что происходит в мире, кроме его собственного".

Немало других пользователей просто воздержались от критики Роналду и призывают молиться за пропавшего Салу.

Напомним, вчера Роналду узнал приговор суда по делу об уклонении от уплаты налогов. Форвард получил многомиллионный штраф и лишение свободы, которое, правда, носит условный характер.

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Статьи Ювентус Ювентус Италия Эмилиано Сала Эмилиано Сала Криштиану Роналду Криштиану Роналду футбольные фанаты Гари Линекер
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