Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду був у не найкращому настрої після вильоту на стадії 1/8 фіналу Євро-2020.

Одразу після фінального свистка Роналду в розпачі присів на газон та жбурнув пов'язку, однак це далеко не єдиний прояв зневаги до статусу капітана національної команди.

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Кріштіану йшов у напрямку підтрибунного приміщення, коли знову кинув пов'язку на землю. На цьому Роналду не зупинився, вдаривши по ній ногою, після чого капітанську пов'язку підібрав один з працівників збірної Португалії. Зазначимо, такі дії у виконанні форварда трапляються вже не вперше.

Нагадаємо, Португалія мінімально поступилась Бельгії (0:1) та втратила шанс захистити статус чемпіона Європи вже на стадії 1/8 фіналу.

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