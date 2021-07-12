Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі був у святковому настрої після перемоги у фіналі Євро-2020.

Початок прес-конференції Бонуччі видався яскравим – італієць одразу почав розпивати пиво Heineken, яке є спонсором УЄФА.

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"Я заслужив на це, чи не так? Сьогодні я питиму все", – заявив Бонуччі, відкривши пляшку Coca-Cola одразу після цього. Таким чином, захисник поглузував з сумнівного тренду Євро-2020, коли Роналду та Погба відставляли пляшки з Coca-Cola та Heineken зі столу.

Раніше лідер збірної України Андрій Ярмоленко також жартував з цього приводу, звернувшись до спонсорів УЄФА із проханням зв'язатись із ним.

До слова, збірна Італії стала переможцем Євро-2020, обігравши Англію в серію пенальті. Відзначимо, що Бонуччі зрівняв рахунок у матчі, а також забив свій удар у післяматчевій "лотереї".

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