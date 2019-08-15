Яких успіхів досягне Михайличенко на чолі Динамо?

Олексій Михайличенко став новим головним тренером Динамо. Він спробує повернути команду в Лігу чемпіонів і виграти чемпіонат України.

Попередній тренерський штаб на чолі з Олександром Хацкевичем двічі програв Шахтарю чемпіонські перегони в УПЛ і провалив три спроби кваліфікуватися в груповий етап Ліги чемпіонів. Перед Олексієм Михайличенком, очевидно, стоїть завдання виправити ситуацію та підкорити недосяжні в останні роки вершини.

Михайличенко – офіційно головний тренер Динамо

"Футбол 24" хоче дізнатися очікування своїх читачів від нового наставника. Можливо, він зуміє повернути Динамо колишню велич і очолюватиме "біло-синіх" багато років. Можливо, проблема була зовсім не в тренері, тому Михайличенко нічого кардинально не змінить. Можливо, Олексій Олександрович розгубив кваліфікацію за роки "в кабінетах". Яка ваша думка?

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