"Якби таке було після виборів президента України, їх би запакували за сепаратизм": Вацко – про ігнор єдиного телепулу
Журналіст Віктор Вацко порозмірковував над наслідками ухвалення рішення про створення єдиного телепулу.
Нагадаємо, 15 серпня УПЛ оголосила про створення єдиного телепулу. Транслятором матчів на найближчі три роки стане Setanta Sports. Ще до офіційного оголошення проти пропозиції вказаного телеканалу виступили кілька клубів УПЛ – Динамо, Рух, Зоря та СК Дніпро-1.
Віктор Вацко проаналізував ситуацію з потенційною відмовою цих клубів передавати медіаправа єдиному транслятору.
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"Для повноти розуміння ситуації давайте перенесемо цю футбольно-кабінетну історію в наше суспільно-політичне життя, яке стосується кожного громадянина України.
Останні вибори президента України. За Володимира Зеленського проголосували 73 відсотки громадян України. За його опонента – 27. Уявіть гіпотетично, що оці 27 відсотків каже: "Ми за Зеленського не голосували і не визнаємо вибір більшості наших громадян. Ми створюємо свою країну в країні, конституцію, герб, прапор тощо. І житимемо за своїми законами в межах цієї країни. Чому ми це робимо? Бо нам так зручно, комфортно, вигідно і так далі.
Які були б наслідки? Це дуже легко. Організаторів цієї історії швиденько запакували б за сепаратизм.
А тепер запитання. Яке покарання за відмову підкорюватися статутно прописаному рішенню більшості отримають ці "футбольні заколотники"?
Ще з 2019 року меншість рішення про телепул "крутить своє кіно". Їх жодного разу ніяк не покарали, хоч у регламентних нормах українського футболу покарання передбачене: починаючи від штрафів та закінчуючи припиненням членства клубу у складі Української Прем'єр-ліги. Тому мені зараз цікаво, яким буде зараз вихід із цієї правової колізії.
Що ще хвилює. Ми дивимося вперед, у майбутнє. Сподіваємося, що цей наш футбол якось буде заробляти. Але з такою манерою ведення бізнесу по-українськи сюди, по-моєму, не зайде жоден серйозний телевізійний гравець. З ким повинен розмовляти потенційний покупець? З УПЛ, УАФ? А права юридично належать УАФ. Який сенс з ними розмовляти, якщо все вирішують клуби і крутять, як хочуть.
У цій ситуації, мені здається, що УАФ має проявити себе. Або жорстко поставити клуби-відмовники на місце, або, як і раніше, заплющити очі, і нехай роблять, що хочуть.
На мій погляд, крапку в цій історії з телепулом ставити зарано", – заявив Вацко в ефірі Вацко on air.
Старт УПЛ 2022/23 запланований на 23 серпня.
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