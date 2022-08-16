Нагадаємо, 15 серпня УПЛ оголосила про створення єдиного телепулу. Транслятором матчів на найближчі три роки стане Setanta Sports. Ще до офіційного оголошення проти пропозиції вказаного телеканалу виступили кілька клубів УПЛ – Динамо, Рух, Зоря та СК Дніпро-1.

Віктор Вацко проаналізував ситуацію з потенційною відмовою цих клубів передавати медіаправа єдиному транслятору.

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"Для повноти розуміння ситуації давайте перенесемо цю футбольно-кабінетну історію в наше суспільно-політичне життя, яке стосується кожного громадянина України.

Останні вибори президента України. За Володимира Зеленського проголосували 73 відсотки громадян України. За його опонента – 27. Уявіть гіпотетично, що оці 27 відсотків каже: "Ми за Зеленського не голосували і не визнаємо вибір більшості наших громадян. Ми створюємо свою країну в країні, конституцію, герб, прапор тощо. І житимемо за своїми законами в межах цієї країни. Чому ми це робимо? Бо нам так зручно, комфортно, вигідно і так далі.

Які були б наслідки? Це дуже легко. Організаторів цієї історії швиденько запакували б за сепаратизм.

А тепер запитання. Яке покарання за відмову підкорюватися статутно прописаному рішенню більшості отримають ці "футбольні заколотники"?

Ще з 2019 року меншість рішення про телепул "крутить своє кіно". Їх жодного разу ніяк не покарали, хоч у регламентних нормах українського футболу покарання передбачене: починаючи від штрафів та закінчуючи припиненням членства клубу у складі Української Прем'єр-ліги. Тому мені зараз цікаво, яким буде зараз вихід із цієї правової колізії.

Що ще хвилює. Ми дивимося вперед, у майбутнє. Сподіваємося, що цей наш футбол якось буде заробляти. Але з такою манерою ведення бізнесу по-українськи сюди, по-моєму, не зайде жоден серйозний телевізійний гравець. З ким повинен розмовляти потенційний покупець? З УПЛ, УАФ? А права юридично належать УАФ. Який сенс з ними розмовляти, якщо все вирішують клуби і крутять, як хочуть.

У цій ситуації, мені здається, що УАФ має проявити себе. Або жорстко поставити клуби-відмовники на місце, або, як і раніше, заплющити очі, і нехай роблять, що хочуть.

На мій погляд, крапку в цій історії з телепулом ставити зарано", – заявив Вацко в ефірі Вацко on air.

Старт УПЛ 2022/23 запланований на 23 серпня.

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