Напомним, 15 августа УПЛ объявила о создании единого телепула. Транслятором матчей на ближайшие три года станет Setanta Sports. Еще до официального объявления против предложения указанного телеканала выступили несколько клубов УПЛ – Динамо, Рух, Заря и СК Днепр-1.

Виктор Вацко проанализировал ситуацию с потенциальным отказом этих клубов передавать медиаправа единому транслятору.

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"Для полноты понимания ситуации давайте перенесем эту футбольно-кабинетную историю в нашу общественно-политическую жизнь, которая касается каждого гражданина Украины.

Последние выборы президента Украины. За Владимира Зеленского проголосовали 73 процента граждан Украины. За его оппонента – 27. Представьте гипотетически, что эти 27 процентов говорит: "Мы за Зеленского не голосовали и не признаем выбор большинства наших граждан. Мы создаем свою страну в стране, конституцию, герб, флаг и т.д.. И будем жить по своим законам в пределах этой страны. Почему мы это делаем? Потому что нам так удобно, комфортно, выгодно и так далее.

Какие были бы последствия? Это очень просто. Организаторов этой истории быстренько упаковали бы за сепаратизм.

А теперь вопрос. Какое наказание за отказ подчиняться уставно прописанному решению большинства получат эти "футбольные мятежники"?

Еще с 2019 года меньшинство решения о телепуле "крутит свое кино". Их ни разу никак не наказали, хотя в регламентных нормах украинского футбола наказание предусмотрено: начиная от штрафов и заканчивая прекращением членства клуба в составе Украинской Премьер-лиги. Поэтому мне сейчас интересно, каким будет выход из этой правовой коллизии.

Что еще тревожит. Мы смотрим вперед, в будущее. Надеемся, что этот наш футбол как-то будет зарабатывать. Но с такой манерой ведения бизнеса по-украински сюда, по-моему, не зайдет ни один серьезный телевизионный игрок. С кем должен говорить потенциальный покупатель? С УПЛ, УАФ? А права юридически принадлежат УАФ. Какой смысл с ними говорить, если все решают клубы и крутят, как хотят.

В этой ситуации мне кажется, что УАФ должна проявить себя. Либо жестко поставить клубы-отказники на место, или по-прежнему закрыть глаза, и пусть делают, что хотят.

На мой взгляд, точку в этой истории с телепулом ставить рано", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

Старт УПЛ 2022/23 намечен на 23 августа.

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