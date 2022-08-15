77,5% українців не купуватимуть або скоріше не будуть купувати передплату на футбольні матчі на спортивних телеканалах, навіть якщо матчі будуть транслюватися лише там. Такі дані було отримано Українською соціологічною групою після опитування, проведеного з 8 по 12 липня на підконтрольних Україні територіях.

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Обовʼязково придбати передплату погодились лише 3,4% опитуваних, скоріше за все придбали б можливість переглянути матчі – 14,4%. Скоріше не купували б передплату – 22,2% опитуваних, однозначно не купували б – 55,3%. Близько 5% взагалі не змогли відповісти на питання.

Цікаво, що серед тих, хто готовий заплатити за перегляд футболу, 33,9% готові витратити на це не більше 50 гривен на місяць, 29% – не більше 100 гривень, 14,4% – не більше 150 гривень, 7,7% – не більше 200 гривен і 3,3% – не більше 300 гривень.

Нагадаємо, сьогдні УПЛ офіційно отримала єдиного транслятора – матчі чемпіонату України показуватиме міжнародна телекомпанія Setanta Sports.

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