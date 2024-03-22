"Україна була однозначно сильнішою. Так, грали дуже обережно багато часу, але було видно вищий клас наших гравців, внаслідок якого і вдалося завершити гру на нашу користь. Як тільки наші помаленьку почали піднімати темп і нав'язали швидку гру, так і посипалась Боснія. Індивідуальна майстерність гравців України зіграла свою вирішальну роль.

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Сергій Ребров пішов ва-банк. Його ставка на двох нападників зіграла. Присутність на полі двох потужних форвардів, Яремчука, який з'явився під кінець гри, і Довбика, якого він не зняв, а залишив на полі, змусила боснійців робити помилки в захисті. Тобто, ми одразу ж побачили їхні слабкі місця – в центрі оборони. Наприкінці Україна взагалі домінувала і могла ще й третій м'яч забити.

Цей матч був типовою кубковою грою, на виліт. Десь не було якості гри, малюнка, але є результат – це найважливіше.

У мене була віра в перемогу, бо Боснія після забитого голу перестала грати. Вони просто були на полі, існували, чекали на фінальний свисток. Ви бачили якісь нормальні комбінації боснійців? Я – ні. Щобільше, навіть якихось яскравих індивідуальних дій не було. Суцільний сумбур.

Все, що вони намагалися зробити, – збити атакувальний порив України. Боснія нічого не хотіла більше створювати, їх влаштував рахунок 1:0. Не було в їхніх діях ніякої логіки, ні техніки, ні швидкості. Якби Боснія пройшла Україну, це було б якось несправедливо", – сказав Кварцяний у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, у вирішальному протистоянні за вихід на чемпіонат європи збірна України зіграє з Ісландією. Дуель відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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