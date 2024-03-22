Головний тренер збірної України Сергій Ребров став рекордсменом за кількістю вольових перемог на чолі національної команди, повідомляє Суспільне Спорт.

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Цей поєдинок став третім, в якому він переміг, поступаючись у рахунку. Раніше "синьо-жовті" під керівництвом Реброва врятувались у матчах з Північною Македонією (3:2 після 0:2) та Мальтою (3:1 після 0:1).

До приходу Сергія Станіславовича востаннє це траплялось зі збірною ще у 2012-му у матчі зі Швецією (2:1).

Нагадаємо, 49-річний фахівець очолив збірну України у червні 2023 року. Загалом за його тренерства національна команда провела 9 матчів, в яких здобула 5 перемог, розписала 3 нічиї і зазнала 1 поразки.

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