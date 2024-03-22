"Украина была однозначно сильнее. Да, играли очень осторожно много времени, но было видно высший класс наших игроков, в результате которого и удалось завершить игру в нашу пользу. Как только наши помаленьку начали поднимать темп и навязали быструю игру, так и посыпалась Босния. Индивидуальное мастерство игроков Украины сыграло свою решающую роль.

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Сергей Ребров пошел ва-банк. Его ставка на двух нападающих сыграла. Присутствие на поле двух мощных форвардов, Яремчука, который появился под конец игры, и Довбика, которого он не снял, а оставил на поле, заставила боснийцев делать ошибки в защите. То есть, мы сразу же увидели их слабые места – в центре обороны. В конце Украина вообще доминировала и могла еще и третий мяч забить.

Этот матч был типичной кубковой игрой, на вылет. Где-то не было качества игры, рисунка, но есть результат – это самое важное.

У меня была вера в победу, потому что Босния после забитого гола перестала играть. Они просто были на поле, существовали, ждали финального свистка. Вы видели какие-то нормальные комбинации боснийцев? Я – нет. Более того, даже каких-то ярких индивидуальных действий не было. Сплошной сумбур.

Все, что они пытались сделать, – сбить атакующий порыв Украины. Босния ничего не хотела больше создавать, их устроил счет 1:0. Не было в их действиях никакой логики, ни техники, ни скорости. Если бы Босния прошла Украину, это было бы как-то несправедливо", – сказал Кварцяный в комментарии Sport-Express.

Напомним, в решающем противостоянии за выход на чемпионат европы сборная Украины сыграет с Исландией. Дуэль состоится 26 марта в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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