"Станом на сьогодні йде війна в країні. Найголовніше, чому ми не хочемо бути такими, як москалі – бо не хочемо туди йди, щоб було таке, як сьогодні на футбольному полі. Це найголовніше. Найбільша біда, що ми боремось за те, що не змінюється. Яка тоді різниця, чи буде вільна Україна, чи це буде москальня?

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Мені просто цікаво, які будуть оцінки і де той суддя буде. Я не говорю емоціями, ми говоримо про правила гри. Коли наш нападник на перших хвилинах виходить один в один, а Гітченко його руками зупиняє... Я не кажу, що це червона картка, бо центр поля, але жовта повинна бути. Жодних емоцій. Коли воротар грає руками за карним майданчиком, а наш нападник має забивати гол... Яка це оцінка? Це фол останньої надії. Яка картка? Ніякої.

Полісся – молодці. Хороші футболісти, класний тренер, класна команда, реально. Але якщо так буде і далі, то я їх вітаю з виходом в УПЛ. Дякую", – сказав Тлумак у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, у 7-му турі Карпати на виїзді поступились Поліссю і відстають від житомирян у турнірній таблиці групи А Першої ліги вже на 4 очки.

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