"По состоянию на сегодняшний день идет война в стране. Самое главное, почему мы не хотим быть такими, как москали – потому что не хотим туда иди, чтобы было такое, как сегодня на футбольном поле. Это самое главное. Беда в том, что мы боремся за то, что не меняется. Какая тогда разница, будет ли свободна Украина или это будет москальня?

Первая лига: Карпаты проиграли Полесью, отпустив житомирян в отрыв, Оболонь разбила МФК Металлург и возглавила группу Б

Мне просто интересно, какие будут оценки и где этот судья будет. Я не говорю эмоциями, мы говорим о правилах игры. Когда наш нападающий на первых минутах выходит один в один, а Гитченко его руками останавливает... Я не говорю, что это красная карточка, потому что центр поля, но желтая должна быть. Никаких эмоций. Когда вратарь играет руками за пределами штрафной, а наш нападающий должен забивать гол... Какая это оценка? Это фол последней надежды. Какая карточка? Никакой.

Полесье – молодцы. Хорошие футболисты, классный тренер, классная команда, реально. Но если так будет и дальше, то я поздравляю их с выходом в УПЛ. Спасибо", – сказал Тлумак в послематчевом комментарии.

Напомним, в 7-м туре Карпаты на выезде уступили Полесью и отстают от житомирян в турнирной таблице группы А Первой лиги уже на 4 очка.

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