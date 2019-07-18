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"Як жінки можуть розуміти футбол? Це не їхня гра", – Босянок

09:42 646 Читать на русском
"Як жінки можуть розуміти футбол? Це не їхня гра", – Босянок
Босянок з дружиною Ніною / Соцмережі

Відомий український коментатор Денис Босянок розповів про своє ставлення до жінок у футболі.

"Ну, жінки ж у футбол не грають. Звідки вони повинні розуміти футбол? Так, у нас в країні є жіночий футбол, але це не масове явище. Дівчата ж не грають у нас у футбол на вулиці як пацани. Тому що це не дівоча гра.

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Чому на Заході інша ситуація? У США не дай бог, щоб жінка десь притиснута була. У будь-якій сфері життя. Там, мабуть, максимальна концентрація феміністок в світі. Можливо, в цьому секрет успіху їх футболу. У нас, слава богу, цього немає.

Я от ніколи не розумів, чому жінка йде на стадіон. Як правило, йде, щоб подивитися на пристрасних чоловіків. Це природа, яка тягне. Але вони ж не дивляться на гру. Можливо, хтось і дивиться, але я переконаний, це проти жіночої природи. Тому що футбол – чоловіча гра", – сказав Босянок в інтерв'ю Tribuna.

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Теги
телебачення Світ Денис Босянок Жіночий футбол
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