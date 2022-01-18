ФІФА оприлюднила остаточні підсумки голосування за звання найкращого футболіста 2021 року.

Роберт Лєвандовскі, який вдруге поспіль став володарем престижної нагороди від ФІФА, набрав 48 очок. Ліонель Мессі відстав на 4 пункти. У Мохамеда Салаха, який замкнув трійку призерів, 39 балів, інформує офіційний сайт ФІФА.

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Далі розташувалися Карім Бензема (30), Н'Голо Канте і Жоржінью (по 24), Кріштіану Роналду (23), Кіліан Мбаппе (16), Кевін де Брюйне (11), Неймар (10) та Ерлінг Холанд (7).

Цікаво, що форвард Баварії віддав Мессі одразу три бали, натомість не отримав від аргентинця жодного очка в голосуванні. Мессі обрав таку топ-3 – Неймар, Мбаппе і Бензема.

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