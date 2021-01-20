Колишній форвард мадридського Атлетіко, Ліверпуля, лондонського Челсі Фернандо Торрес геть не марнував час після завершення ігрової кар'єри в 2019 році.

Екс-нападник збірної Іспанії вразив формою у рекламному відео з персонального Instagram.

Фернандо Торрес розпочав кар'єру тренера

Торрес оголосив, що став амбасадором бренду AW8 у Південно-Східній Азії. У кадрі колишній форвард позує з широкими плечами, потужною грудною кліткою і приголомшливи біцепсами. У мережі розгорнулася дискусія щодо несправжності форм Торреса – один із користувачів навіть пожартував, що Ель Ніньйо ("малюка" іспанською) з'їв рестлер. Насправді ж секрет фізичної форми іспанця – заняття боксом із професіоналом Нельсоном Дотелем.

До слова, минулого тижня Фернандо Торрес став асистентом керманича мадридського Атлетіко Б.

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