Екс-зірка АПЛ став тренером Атлетіко Б, повідомляє Marca.

Аутсайдер Ла Ліги за лічені години знайшов нового тренера – він замінив легенду Реала

Торрес повернувся до табору "матрацників" ще восени й почав із роботи в академії. З минулої середи він працює в дублі, щоб пройти обов'язкову практику для захисту диплому категорії UEFA Pro. Офіційно Атлетіко ще не підтвердив підвищення Торреса. Атлетіко Б наразі виступає в Сегунді B, де посідає передостаннє місце в своїй підгрупі.

Нагадаємо, що Фернандо Торрес є вихованцем мадридців і дебютував за першу команду в травні 2001-го. Кольори "матрацників" форвард захищав до 2007 року та в 2016-2018 рр. Майже два роки тому він оголосив про завершення ігрової кар'єри.

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