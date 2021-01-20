Бывший форвард мадридского Атлетико, Ливерпуля, лондонского Челси Фернандо Торрес вовсе не терял время после завершения игровой карьеры в 2019 году.

Экс-нападающий сборной Испании поразил формой в рекламном видео с персонального Instagram.

Фернандо Торрес начал карьеру тренера

Торрес объявил, что стал послом бренда AW8 в Юго-Восточной Азии. В кадре бывший форвард позирует с широкими плечами, мощной грудной клеткой и потрясающими бицепсами. В сети развернулась дискуссия относительно нереальности форм Торреса – один из пользователей даже пошутил, что Эль Ниньо ("малыша" на испанском) съел рестлер. На самом деле секрет физической формы испанца – занятия боксом с профессионалом Нельсоном Дотелем.

К слову, на прошлой неделе Фернандо Торрес стал ассистентом тренера мадридского Атлетико Б.

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