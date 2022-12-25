"Легионеры были половиной команды, а ФИФА позволила этой половине команды уйти. Как можно в таких условиях конкурировать? Как мы можем выжить?

Шахтер сорвал трансфер из-за несвоевременного правила ФИФА – Палкин свирепствует

ФИФА не может вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не является. В этой ситуации они должны поддерживать украинские клубы, потому что у нас война, потому что у нас много проблем. Нам нужна помощь.

В то же время произошло то, что они отпустили наших игроков и все. Они всегда говорят, что мы одна футбольная семья, а с другой стороны, убивают украинский футбол. Нам нужна честность и справедливость. Это то, что нам нужно. Надо понимать, что мы одна семья. ФИФА должна нам помочь, а не уничтожить", – цитирует Палкина Forbes.

Напомним, с начала войны Шахтер потерял почти всех легионеров без компенсации. Новое правило ФИФА позволило им приостанавливать контракт с "горняками" и уходить в бесплатные аренды в другие клубы.

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