"Ми хочемо чесності та справедливості. З одного боку, ФІФА захищає гравців, але вона також має захищати клуби.

Палкін розніс ФІФА за підігрування росіянам та сприяння геноциду українців

За два дні до того, як ФІФА зробила оголошення про нове правило, у нас майже був готовий трансфер. Ми мали підписати папери наступного дня. Клуб-покупець відмовився від переговорів, дізнавшись, що він може зареєструвати того ж гравця вже безкоштовно", – заявив Палкін в коментарі The New York Times.

Нагадаємо, з початку війни Шахтар втратив майже всіх легіонерів без компенсації. Нове правило ФІФА дозволило їм призупиняти контракт з "гірниками" і йти в безкоштовні оренди до інших клубів.

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