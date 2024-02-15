У кожного тренера є свій стиль святкування, який вирізняє його серед колег.

Талановитий блогер D I K E H зробив пародії на топових тренерів. Він скопіював не лише емоції під час святкування голів, а й поведінку та стиль одягу.

Стримані Зінедін Зідан і Карло Анчелотті, шалені Антоніо Конте та Дієго Сімеоне. Фірмові стрибки Юргена Клоппа та харизма Жозе Моурінью.