Як Гвардіола, Клопп і Анчелотті святкують голи – блогер підірвав мережу ідеальною пародією
13:26 - Читать на русском
У кожного тренера є свій стиль святкування, який вирізняє його серед колег.
Талановитий блогер D I K E H зробив пародії на топових тренерів. Він скопіював не лише емоції під час святкування голів, а й поведінку та стиль одягу.
Стримані Зінедін Зідан і Карло Анчелотті, шалені Антоніо Конте та Дієго Сімеоне. Фірмові стрибки Юргена Клоппа та харизма Жозе Моурінью.
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