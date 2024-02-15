У каждого тренера есть свой стиль празднования, который отличает его среди коллег.

Талантливый блогер D I K E H сделал пародии на топовых тренеров. Он скопировал не только эмоции во время празднования голов, но и поведение и стиль одежды.

Сдержанные Зинедин Зидан и Карло Анчелотти, безумные Антонио Конте и Диего Симеоне. Фирменные прыжки Юргена Клоппа и харизма Жозе Моуринью.