Как Гвардиола, Клопп и Анчелотти празднуют голы – блогер взорвал сеть идеальной пародией
15 февраля 13:35 - Читати українською
У каждого тренера есть свой стиль празднования, который отличает его среди коллег.
Талантливый блогер D I K E H сделал пародии на топовых тренеров. Он скопировал не только эмоции во время празднования голов, но и поведение и стиль одежды.
Сдержанные Зинедин Зидан и Карло Анчелотти, безумные Антонио Конте и Диего Симеоне. Фирменные прыжки Юргена Клоппа и харизма Жозе Моуринью.
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