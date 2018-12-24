Гравці Динамо вміють відпочивати: від України до Мальдівів – райські фото, сексапільні красуні та відвертість

Владислав Супряга з коханою Дарією відпочиває на повну в Таїланді

"Футбол 24" розповідає про те, як провели перший тиждень відпустки після завершення гарячого футбольного 2018 року гравці Динамо та їхні кохані дівчата і дружини.

Попереду в них ще напруженіший 2019-й – спроба нав'язати боротьбу Шахтарю в УПЛ та битва з Олімпіакосом за 1/8 Ліги Європи. А поки зимова відпустка перед важкими зборами, гравцям Динамо варто добряче відпочити. Київські зірки демонструють величезну різноманітність смаків – від шику та екзотики до рідних українських гір. Хтось відпочиває в компанії рідних і друзів, а хтось зі своїми коханими. А дехто несе динамівські ідеї в мами у себе на батьківщині.

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Олександр Андрієвський повіз себе і кохану Валерію на Мальдівські острови. Форвард збірної України, екс-динамівець Роман Яремчук тролить його: "Чого ти так напружився?"

Гравці молодіжки Динамо Попов та Цітаішвілі в один голос відзначають: "Відпочиваєш красиво, по люксу". Андрієвський з відповіддю не забарився: "Підростете, теж так будете". Дівчина ж Олександра Валерія продовжує тішити звабливими фото.

Владислав Супряга, який обійшовся Динамо в декілька мільйонів євро влітку, а потім дещо випав з обойми, зі своєю коханою вирушив у Таїланд. Трохи полежали.

Потім ефектно сіли на квадроцикли.

Погодували мавпочок в їхній печері.

Ще трохи перепочили в райській екзотиці.

І пересіли на інший транспорт.

Пхукет у всій красі – Супряга просто повинен після такої відпустки почати забивати (і бажано – регулярно) за Динамо або хоча б вивести команду U-19 якомога далі в Юнацькій лізі УЄФА!

Микола Морозюк з дружиною Іриною традиційно запалюють на всі 100.

Пара бурхливо відпочиває на Мальдівах, а кохана динамівця турбується через жахливе цунамі в Індонезії, яке вже забрало понад дві сотні життів.

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Як і бразильські легіонери, які просувають бренд київського клубу в маси.

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Ощасливлює товаришів і Че Че.

У Сідклея свій райський куточок – рідна Бразилія.

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