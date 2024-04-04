"Я знав, як пробиває Будківський": Ісенко – про нову феєрію з пенальті в Кубку України
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45’ Сергій Мякушко
– Як ви вгадали, куди буде бити Будківський?
– Вгадав. Буває таке, що вгадуєш.
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– Знали, як пробиває пенальті Пилип?
– Знав. Це секрет.
– Багато тренували пенальті перед матчем?
– Та не дуже багато тренували – декілька пенальті пробили та й все.
– Пенальті був на останніх хвилинах. Як ви впоралися з емоціями?
– Треба вміти контролювати емоції, це дуже важко. Сьогодні відбив. Був складний матч, багато боротьби. Ми забили та виграли. Тому радісні та їдемо до фіналу.
– Де ваші емоції?
– Емоції всі на полі лишаємо, – сказав Ісенко в коментарі УПЛ ТБ.
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