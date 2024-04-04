Голкіпер Ворскли Павло Ісенко скромно оцінює відбитий пенальті у півфіналі Кубка України проти Полісся (1:0).

– Як ви вгадали, куди буде бити Будківський?

– Вгадав. Буває таке, що вгадуєш.

Геніальність Ісенка у відеоогляді матчу Полісся – Ворскла – 0:1

– Знали, як пробиває пенальті Пилип?

– Знав. Це секрет.

– Багато тренували пенальті перед матчем?

– Та не дуже багато тренували – декілька пенальті пробили та й все.

– Пенальті був на останніх хвилинах. Як ви впоралися з емоціями?

– Треба вміти контролювати емоції, це дуже важко. Сьогодні відбив. Був складний матч, багато боротьби. Ми забили та виграли. Тому радісні та їдемо до фіналу.

– Де ваші емоції?

– Емоції всі на полі лишаємо, – сказав Ісенко в коментарі УПЛ ТБ.

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