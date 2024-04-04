"Я знал, как пробивает Будковский": Исенко – о новой феерии с пенальти в Кубке Украины
Голкипер Ворсклы Павел Исенко скромно оценивает отраженный пенальти в полуфинале Кубка Украины против Полесья (1:0).
– Как вы угадали, куда будет бить Будковский?
– Угадал. Бывает такое, что угадываешь.
Гениальность Исенко в видеообзоре матча Полесье – Ворскла – 0:1
– Знали, как пробивает пенальти Филипп?
– Знал. Это секрет.
– Много тренировали пенальти перед матчем?
– Да не очень много тренировали – несколько пенальти пробили и все.
– Пенальти был на последних минутах. Как вы справились с эмоциями?
– Надо уметь контролировать эмоции, это очень трудно. Сегодня отбил. Был сложный матч, много борьбы. Мы забили и выиграли. Поэтому радостные и едем в финал.
– Где ваши эмоции?
– Эмоции все на поле оставляем, – сказал Исенко в комментарии УПЛ ТВ.
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