Голкипер Ворсклы Павел Исенко скромно оценивает отраженный пенальти в полуфинале Кубка Украины против Полесья (1:0).

– Как вы угадали, куда будет бить Будковский?

– Угадал. Бывает такое, что угадываешь.

Гениальность Исенко в видеообзоре матча Полесье – Ворскла – 0:1

– Знали, как пробивает пенальти Филипп?

– Знал. Это секрет.

– Много тренировали пенальти перед матчем?

– Да не очень много тренировали – несколько пенальти пробили и все.

– Пенальти был на последних минутах. Как вы справились с эмоциями?

– Надо уметь контролировать эмоции, это очень трудно. Сегодня отбил. Был сложный матч, много борьбы. Мы забили и выиграли. Поэтому радостные и едем в финал.

– Где ваши эмоции?

– Эмоции все на поле оставляем, – сказал Исенко в комментарии УПЛ ТВ.

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