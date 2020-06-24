"Я завжди відкритий для спілкування": Селюк прокоментував інформацію про співпрацю з аутсайдером Першої ліги

Агент Дмитро Селюк не підтвердив чутки про свою співпрацю з аутсайдером Першої ліги – ОПФК Черкащина.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що відомий в Україні агент стане куратором першолігової ОПФК Черкащини, яка замикає турнірну таблицю після 19 турів, маючи в активі лише 6 очок.

Селюк стане куратором останньої команди Першої ліги, – журналіст

"Інформація неправдива. Можу спілкуватися з клубами з приводу різних гравців. Можливо, в наступному сезоні в 1-2 українських командах з'явиться певна кількість моїх футболістів. Але це зовсім не означає, що я займаюся Черкащиною. Це не має під собою жодного підґрунтя.

По-перше, для початку черкаський клуб повинен, як мінімум, залишитися в Першій лізі. Адже команда посідає останнє місце. А ось якщо вона вирішить завдання, збереже прописку... Хоча, це стосується не тільки Черкащини, а й будь-якого іншого колективу. Я завжди відкритий для спілкування. Якщо надійде пропозиція, можливо, буду співпрацювати з будь-яким клубом. Звісно, якщо в цьому буде обопільний інтерес і бажання. Однак, наразі я не співпрацюю взагалі ні з одним клубом. Єдиний виняток – Динамо.

У складі киян є кілька моїх підопічних. Мені було б цікаво проявити себе в якомусь проекті. Чому з'явилася інформація про моє кураторство в Черкащині? Я – та людина, яка може взяти команду на дні і підняти її в турнірній таблиці. Припустимо, в Шахтарі моя допомога не потрібна. У київському Динамо – аналогічно. Вони і без моєї допомоги прекрасно живуть", – розповів Селюк Footboom.

Нагадаємо, Селюк взимку влаштував перехід своїх клієнтів – Беніто і Каргбо – у київське Динамо.

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