"Я всегда открыт для общения": Селюк прокомментировал информацию о сотрудничестве с аутсайдером Первой лиги

Агент Дмитрий Селюк не подтвердил слухи о своем сотрудничестве с аутсайдером Первой лиги - ОПФК Черкащина.

Напомним, недавно появилась информация о том, что известный в Украине агент станет куратором перволиговой ОПФК Черкащина, которая замыкает турнирную таблицу после 19 туров, имея в активе лишь 6 очков.

Селюк станет куратором последней команды Первой лиги, – журналист

"Информация неправдивая. Могу общаться с клубами по поводу различных игроков. Возможно, в следующем сезоне в 1-2 украинских командах появится определенное количество моих футболистов. Но это совсем не значит, что я курирую Черкащину. Это не имеет под собой никакой почвы.

Во-первых, для начала черкасский клуб должен, как минимум, остаться в первой лиге. Ведь команда занимает последнее место. А вот если она решит задачу, сохранит прописку... Хотя это касается не только Черкащины, а любого другого коллектива. Я всегда открыт для общения. Если поступит предложение, возможно, буду сотрудничать с каким-либо клубом. Естественно, если в этом будет обоюдный интерес и желание. Однако на сегодняшний день я не сотрудничаю вообще ни с одним клубом. Единственное исключение – Динамо.

В составе киевлян имеется несколько моих подопечных. Мне было бы интересно проявить себя в каком-то проекте. Почему появилась информация о моем кураторстве в Черкащине? Я – тот человек, который может взять команду на дне и поднять ее в турнирной таблице. Допустим, в Шахтере моя помощь не нужна. В киевском Динамо – аналогично. Они и без моей помощи прекрасно живут", – рассказал Селюк Footboom.

Напомним, Селюк зимой устроил переход своих клиентов – Бенито и Каргбо – в киевское Динамо.

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