Селюк стане куратором останньої команди Першої ліги, – журналіст

Журналіст Роман Бебех анонсував повернення відомого агента Дмитра Селюка в Україну.

"Я чув, що Дмитро Селюк повертається в український футбол. Ця епатажна людина бере на себе кураторство футбольного клубу Черкащина.

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Це останнє місце Першої ліги, я так розумію, що й виліт до Другої. Кот д'Івуар, Буркіна-Фасо, іноземний тренер – готуйтеся. Така формула працює в білоруському Слуцьку. Їхній головний тренер мені розповідав, що вони беруть африканців за мінімальні кошти, хлопці готові грати навіть за 200 доларів. Це як майданчик для того, щоб знайти нового Яя Туре", – сказав Бебех в ефірі Бомбардир.

Нагадаємо, Селюк має зв'язки з багатьма українськими клубами, зокрема, взимку влаштував перехід своїх клієнтів Беніто і Каргбо у київське Динамо.

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