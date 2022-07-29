"Хочу сказати велике спасибі футбольному клубу Дукла, президенту, тренерам, усьому персоналу, з яким я працював, і, звичайно, велике спасибі всім гравцям за те, що їх дуже добре прийняли в команда.

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Ви всі молодці і хороші футболісти, я завжди буду підтримувати вас і бажати вам перемоги в кожному матчі. Це був хороший досвід для мене, і тепер я маю рухатися далі. Я не прощаюсь, я кажу "До зустрічі", – написав Габовда на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Юрій розпочав професіональну кар'єру у львівських Карпатах у 2006 році. Встиг пограти за Кривбас, Таврію, Рух, а також низку закордонних клубів – Халадаш, Балмазуйварош, Дебрецен (Угорщина), білоруські Граніт, Динамо Мінськ та Торпедо-БелАЗ, який покинув після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Його контракт з Дуклою був чинний до кінця літа. Transfermarkt оцінює 33-річного гравця у 200 тисяч євро.

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