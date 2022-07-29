"Хочу сказать большое спасибо футбольному клубу Дукла, президенту, тренерам, всему персоналу, с которым я работал, и, конечно, большое спасибо всем игрокам за то, что их очень хорошо приняли в команде.

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Вы все молодцы и хорошие футболисты, я всегда буду поддерживать вас и желать победы в каждом матче. Это был хороший опыт для меня, и теперь я должен двигаться дальше. Я не прощаюсь, я говорю "До встречи", – написал Габовда на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Юрий начал профессиональную карьеру во львовских Карпатах в 2006 году. Успел поиграть за Кривбасс, Таврию, Рух, а также ряд зарубежных клубов – Халадаш, Балмазуйварош, Дебрецен (Венгрия), белорусские Гранит, Динамо Минск и Торпедо-БелАЗ, который покинул после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Его контракт с Дуклой действовал до конца лета. Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 200 тысяч евро.

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