Нападник "джмелів", який оформив покер у матчі з Гертою, продемонстрував відмінне почуття гумору після своєї заміни наприкінці поєдинку.

Нагадаємо, 20-річний Холанд забив 4 голи у ворота берлінської команди. На останніх хвилинах гри Люсьєн Фавр зняв норвежця, випустивши замість нього 16-річного Мукоко, який став наймолодшим дебютантом в історії Бундесліги.

Покер фантастичного Холанда у відеоогляді матчу Герта – Борусія Д – 2:5

"Чесно кажучи, після гри Фавр запитав мене, скільки я забив. Він запитав мене: "Ти забив три?" Я сказав: "Ні, чотири. Лише чотири, тому що ви мене підставили цією заміною". Так що я трохи злюся на нього прямо зараз, але так воно і є", – жартома відзначив норвезький бомбардир у коментарі Goal.com.

Зауважимо, тепер в активі Холанда 15 голів у 12 матчах сезону. Вчора, 21 листопада, норвежець був визнаний найкращим молодим гравцем Європи у 2020 році.

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