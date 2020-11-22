Нападающий "шмелей", который оформил покер в матче с Гертой, продемонстрировал отличное чувство юмора после своей замены в конце поединка.

Напомним, 20-летний Холанд забил 4 гола в ворота берлинской команды. На последних минутах игры Люсьен Фавр снял норвежца, выпустив вместо него 16-летнего Мукоко, который стал самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги.

Покер фантастического Холанда в видеообзоре матча Герта – Боруссия Д – 2:5

"Честно говоря, после игры Фавр спросил меня, сколько я забил. Он спросил меня: "Ты забил три?" Я сказал: "Нет, четыре. Только четыре, потому что вы меня подставили этой заменой". Так что я немного злюсь на него прямо сейчас, но так оно и есть", – в шутку отметил норвежский бомбардир в комментарии Goal.com.

Заметим, теперь в активе Холанда 15 голов в 12 матчах сезона. Вчера, 21 ноября, норвежец был признан лучшим молодым игроком Европы в 2020 году.

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