Кріштіану Роналду опинився в тіні Олександра Усика на вчорашньому поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну.

Нападник Аль-Насра опинився поруч з українським чемпіоном на трибунах арени в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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Одного разу камера показала Усика та Роналду упродовж кількох секунд. Якщо артистизм Олександра зустріли гучними оваціями, то Кріш нарвався на гул публіки. Ведуча TNT Sports Лаура Вудс пожартувала щодо ситуації: "Роналду виглядає не надто щасливим. Напевно, оператора звільнять".

Нагадаємо, головний бій вечора завершився неоднозначною перемогою Ф'юрі. Дебютант боксу Нганну навіть відправив чемпіона WBC у нокдаун, але зрештою судді нарахували більше очок англійцю. Наступним суперником Тайсона повинен стати саме Олександр Усик.

This Usyk to Ronaldo transition! #BattleOfTheBaddest | #FuryNgannou | LIVE NOW on TNT Sports Box Office ️ https://t.co/FXWiFF9GtR pic.twitter.com/1oEZM8hxIc — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 28, 2023

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