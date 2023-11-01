Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал о диалоге с португальским форвардом Криштиану Роналду во время поединка Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну в Саудовской Аравии.

"Я был на боксе как зритель. Потому что, как боксер, всегда в ринге. На этот раз просто наслаждался поединком, как и все остальные.

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Говорил с Роналду обо всем, что происходило вокруг. Я советовал Криштиану больше интересоваться боксом, рассказывал, что происходило, объяснял, что он видит в ринге. Он очень простой человек, ценю его, я являюсь его поклонником, фанатом", – рассказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, главный бой вечера завершился неоднозначной победой Фьюри. Дебютант бокса Нганну даже отправил чемпиона WBC в нокдаун, но в итоге судьи насчитали больше очков англичанину. Следующим соперником Тайсона должен стать именно Александр Усик.

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