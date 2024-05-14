Вінгер Ньюкасла Ентоні Гордон може змінити влітку клубну прописку і перебратися до Ліверпуля.

"Сорокам" необхідно продати кількох своїх найкращих гравців, щоб дотриматися правил фінансового фейр-плей.

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Як повідомляє Daily Express, Ліверпуль розглядає варіант із трансфером Ентоні Гордона. Вінгер за сезон став одним з лідерів Ньюкасла і, звісно, що "сороки" спробують його втримати у своїй команді. Ліверпулю доведеться викласти близько 100 млн фунтів, щоб переконати клуб відпустити гравця.

Нагадаємо, Ентоні Гордон приєднався до Ньюкасла у 2023 році, перейшовши з Евертона за 45 млн фунтів. Загалом він провів за "сорок" 47 матчів у всіх турнірах. В його активі 11 голів та 11 результативних передач.

Ентоні Гордон був частиною збірної Англії U-21, яка здобула перемогу на молодіжному Євро-2023. Очікується, що Гарет Саутгейт викличе вінгера на Євро-2024.

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